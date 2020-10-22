Шнуров не поверил, что Пригожиным бедствует

Перепалка между Шнуровым и Пригожиным продолжается.

Солист группы "Ленинград" припомнил жалобы Пригожина на финансовые трудности. При этом шоумен упрекнул Пригожина в том, что в условиях безденежья он позволяет себе отдыхать в Дубае. Шнуров без труда опознал пейзажи, на фоне которых Пригожин и Валерия сделали памятные снимки. Звёздная пара сфотографировалась на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".

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"Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели?" — написал исполнитель.

Подобные выпады Шнурова являются продолжением давнего конфликта певца с продюсером. Разногласие базировалось на той же самой теме. Шнуров высмеял сетования успешного представителя шоу-бизнеса по поводу ущерба продюсера, вызванного эпидемией коронавируса.

В ответ на нападки Пригожин через "директ" обругал лидера группы "Ленинград", назвав Шнурова "мразёнышем".