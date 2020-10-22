Перепалка между Шнуровым и Пригожиным продолжается.
Солист группы "Ленинград" припомнил жалобы Пригожина на финансовые трудности. При этом шоумен упрекнул Пригожина в том, что в условиях безденежья он позволяет себе отдыхать в Дубае. Шнуров без труда опознал пейзажи, на фоне которых Пригожин и Валерия сделали памятные снимки. Звёздная пара сфотографировалась на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".
Сергей опубликовал в своём аккаунте Instagram стихи, похожие на частушку
"Обеднели, обеднели,
Все артисты на мели.
Концы сводят еле-еле!
Или все-таки свели?" — написал исполнитель.
Подобные выпады Шнурова являются продолжением давнего конфликта певца с продюсером. Разногласие базировалось на той же самой теме. Шнуров высмеял сетования успешного представителя шоу-бизнеса по поводу ущерба продюсера, вызванного эпидемией коронавируса.
В ответ на нападки Пригожин через "директ" обругал лидера группы "Ленинград", назвав Шнурова "мразёнышем".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или всё-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это толко лишь Дубай. Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, Чем помочь?, - все говорят.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.