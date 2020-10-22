Анна Плетнева признана самой сексуальной россиянкой

Анна Плетнева завоевала титул самой сексуальной женщины страны.

Столь нелегкий выбор, который вознес ее на пьедестал почета, сделала мужская часть населения, проголосовав в опросе журнала "Maxim"

"Ну что, мои самые сексуальные дети самой сексуальной матери?!!!… ВЫ это сделали, ВЫ!!! Именно мы с Вами возглавили читательский рейтинг журнала Maxim. Понимаете?! А вы понимаете, как ваша мамочка вами гордится?!" — эмоционально объявила о победе на своей страничке в Instagram солистка группы "Винтаж".

В народном голосовании Плетнева набрала почти 5 тысяч голосов. Напомним, что в рейтинге 100 самых сексуальных женщин по версии журнала "Maxim" она принимает участие уже 5 лет, но первого места удостоилась впервые, до этого самым ввысоким результатом певицы было 24 позиция. В тройкку лидеров этого года также вошли Ольга Серябкина и Настя Каменских.