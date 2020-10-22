Экс-жена Тимати продает квартиру, так как её бизнес-план провалился

Модель рассказывала, что рэпер подарил ей трехуровневую квартиру площадью 300 кв. м.

По словам знакомых бывших супругов, недвижимость оформлена на сына Тимати, которому недавно исполнился годик.

Продать имущество несовершеннолетнего сына Решетова не может. Женщина всё-таки расстается с квартирой, которую она приобрела в начале 2020 года.

Модель объяснила, что деньги ей требуются для пассивного дохода. Квартира, в которой полным ходом идёт ремонт, выставлена на продажу. Бизнес-план Решетовой не оправдал себя. Отбить вложения у бизнес-леди не получилось.

"Лучше куплю себе что-то прикольное для жизни. Чтобы Ратмиру и маме было комфортно", — объяснила свое решение бывшая жена Тимати.

Анастасия Решетова является владелицей сети бьюти салонов.