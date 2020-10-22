Виторган сказал, что не ломал нос Богомолову

Показания разошлись. Собчак и Виторган по-разному смотрят на одну и ту же историю.

В начале 2019 года СМИ облетели слухи о том, что Максим Виторган, который на тот момент являлся супругом Ксении Собчак, набросился с кулаками на своего соперника — режиссера Константина Богомолова. По версии журналистов, Виторган так отреагировал на слухи о том, что Собчак завела роман с режиссёром. Богомолов тогда жаловался на то, что у него сломан нос, однако он не обижается на обманутого мужа.

Виторган рассказал, что вся эта история — чистый вымысел.

Сама же Ксения Собчак, равно как и её нынешний супруг утверждают, что драка всё же была. Богомолов рассказал, что не умеет драться, поэтому крепко получил в нос от разъярённого мужа.

Подобные рассказы Виторган воспринимает с неодобрением. Он утверждает, что его супруга всё это выдумала.

"Кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос… Но мы же рождены, чтобы сказку сделать былью, да?" — пишут читатели в посте экс-супруги Виторган.

Интернет-пользователи комментируют ситуацию, в которой мнения бывших супругов разошлись.