Монеточка поставила в один ряд Путина, Микки Мауса и Мону Лизу

Автор и исполнитель песен Елизавета Гырдымова написала новую песню, в основу которой легла необычная идея.

В ней она сравнила анимационного персонажа Микки Мауса с президентом России Владимиром Путиным.

Монеточка объяснила, что не любит смешивать творчество и политику. Певица сказала, что Микки Маус интересует её с точки зрения культуры. В один ряд с героем американской мультипликации она поставила Мону Лизу и Путина.

Путин в этот список, по словам Монеточки, попал, так как его образ встречается нам везде.

"Путин всегда рядом — в Новый год, на праздниках, на портрете в больнице у участкового врача", — пояснила Лиза.

Исполнительница рассказала, что давала послушать песню как оппозиционерам, так и сторонникам В.В. Путина. По словам девушки, композиция понравилась и тем, и другим.