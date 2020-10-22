Гарик Харламов довел до истерики телефонных аферистов

Резидент Comedy Club вдоволь поиздевался над мошенником, который пытался развести его на деньги.

Гарик Харламов притворился непроходимым тупицей и долго не мог выполнить требования афериста.

Юморист использовал свои артистические способности и с непревзойдённой невозмутимостью общался с тем, кто его хотел его обмануть.

Комик в какой-то момент чуть "не раскололся", однако смог сдержать приступы хохота.

Он долго выяснял, куда именно и что надо ввести. В какой-то момент аферист потерял терпение и нецензурно обозвал Харламова.

Гарик не остался в долгу и переадресовал обидное слово в адрес мошенника. Поддержала веселье юморитса неизвестная девушка.

Сетевые остряки узнали в спутнице Харламова супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Девушка, которая присутствовала на троллинге, действительно немного похожа на жену руководителя театра "Кривое зеркало".