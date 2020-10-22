"Королева Инстаграма" объяснила Гарику Харламову, что ему следует предпринять после развода с Асмус.
Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в шоу Comedy Club.
На сцене Ольга давала советы Гарику Харламову. Бузова, которая сама прошла через развод четыре года, уверена, что расставание с супругой должно стимулировать юмориста на творчество.
Певица на своём опыте знает, что после личных драм обязательно "попрёт карьера".
"Начни писать песни, их исполнять. Дальше следующий этап программы — "Ледниковый период", фигурное катание. Сейчас Авербух тебя увидит и возьмёт тебя", — сказала Бузова.
Харламов сострил, услышав два слова — Авербух и возьмёт.
"Авербух возьмет меня? Я что — "Папина дочка"?", — тут же ответил Гарик, чем вызвал взрыв хохота зрителей в зале.
Харламов намекнул на отношения Ильи Авербухова с звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой, сыгравшей в многосерийном фильме девочку по имени Галина Сергеевна.
Павлу Воле идея про участие в "Ледниковом периоде" так понравилась, что он тут же стал демонстрировать возможности своего тела, приседая на одной ноге. При этом Воля чуть не упал, его вовремя подхватил под руку Харламов.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.