Бузова поделилась с Харламовым отработанной схемой для разведённых

"Королева Инстаграма" объяснила Гарику Харламову, что ему следует предпринять после развода с Асмус.

Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в шоу Comedy Club.

На сцене Ольга давала советы Гарику Харламову. Бузова, которая сама прошла через развод четыре года, уверена, что расставание с супругой должно стимулировать юмориста на творчество.

Певица на своём опыте знает, что после личных драм обязательно "попрёт карьера".

"Начни писать песни, их исполнять. Дальше следующий этап программы — "Ледниковый период", фигурное катание. Сейчас Авербух тебя увидит и возьмёт тебя", — сказала Бузова.

Харламов сострил, услышав два слова — Авербух и возьмёт.

"Авербух возьмет меня? Я что — "Папина дочка"?", — тут же ответил Гарик, чем вызвал взрыв хохота зрителей в зале.

Харламов намекнул на отношения Ильи Авербухова с звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой, сыгравшей в многосерийном фильме девочку по имени Галина Сергеевна.

Павлу Воле идея про участие в "Ледниковом периоде" так понравилась, что он тут же стал демонстрировать возможности своего тела, приседая на одной ноге. При этом Воля чуть не упал, его вовремя подхватил под руку Харламов.