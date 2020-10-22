Собчак рассказала о "бесовщине", которая преследует её мужа

Журналистка увидела в ошибке работников сцены мистическое провидение.

Не замеченная раньше в суеверных страхах Собчак увидела "бесовщину" в инциденте, произошедшем на спектакле её супруга режиссёра Константина Богомолова.

Эпатажная ведущая рассказала, что Богомолов дерзнул поставить на сцене вырезанную главу из романа Ф. М. Достоевского "Бесы". Отрывок, который так и не увидел свет из-за строгости цензоров, не удалось показать и на сцене.

Ксения Анатольевна объяснила, что монтировщик опустил занавес до того, как актёры успели показать роковой эпизод.

"Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу", — подытожила Собчак, восприняв этот случай как особую связь режиссера с автором.

Интернет-пользователи заподозрили Собчак в том, что она таким образом она изобретает PR-ходы, чтобы привлечь интерес публики в спектаклю, стоимость билетов на который составляет полсотни тысяч рублей.