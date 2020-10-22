Стоянов вырезал пророческий эпизод с Ефремовым из своего шоу

Звезда легендарной передачи "Городок" Юрий Стоянов вынужден был убрать из своей передачи скетч с Михаилом Ефремовым.

В своё новое шоу "100янов" народный артист России приглашает различный артистов. Снялся в юмористической передаче и Михаил Ефремов. Произошло это ещё до трагический событий со смертельным ДТП.

На фоне разворачивающейся драмы Стоянов посчитал целесообразным не показывать фрагмент с Ефремовым в своём комедийном шоу.

Юрий Николаевич пояснил, что сделал он это для блага самого Ефремова. Эпизод, по словам Стоянова, очень перекликался с негативными событиями.

"Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание", — сказал юморист.

Стоянов рассказал также, что получил роль в сериале "Вампиры средней полосы". Главная роль в этом фильме предназначалась раньше Михаилу Ефремову.