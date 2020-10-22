"Синдром розовой кофточки". Киркоров снова обматерил журналистку

Король отечественного шоу-бизнеса снова нахамил сотруднице СМИ

Филипп Бедросович славится своей нетерпимостью к представителям средств массовой информации. Все хорошо помнят скандал с "розовой кофточкой".

С тех пор король эстрады не пересмотрел своего отношения к людям журналисткой профессии. Попытки задать вопрос Киркорову по поводу его участия в вечеринке, посвященной празднованию дню рождения первого заместителя пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вывели Филиппа Бедросовича из себя.

Эмоциональному исполнителю пришёлся не по нраву вопрос, в котором можно было усмотреть упрек в адрес представителей шоу-бизнеса, которые устраивают массовые мероприятия в период пандемии COVID-19.

Киркоров не стал сдерживать своего негодования. В ответе исполнителя цензурными были только отдельные слова и предлоги.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Киркоров отказался здороваться с Никасом Сафроновым.