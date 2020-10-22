Семейный конфликт в семье певца перекочевал в судебную плоскость.
Победитель конкурса "Евровидение-2008" начал судебное дело против своего бывшего зятя, с которым он ранее вёл бизнес, связанный с деревообрабатывающим производством и гостиничным делом.
Муж старшей сестры Геннадий Зимин, по убеждению исполнителя, задолжал ему 19 миллионов рублей. Разногласия не удалось решить мирным путём, так как в дело вмешались противоречия личного характера: сестра Билана Елена расстаётся с мужем.
Предположительно, между супругами начался раздел имущества. Труднее всего оказалось поделить общий бизнес.
Билан вкладывал в дело родственников крупные суммы и теперь намерен отсудить у зятя свои инвестиции.
Геннадий Зимин отказался общаться с журналистами по поводу финансовых проблем. Бывший родственник Билана не захотел переносить семейный конфликт в медийную плоскость. Представителей СМИ он встретил агрессивно и попытался сломать аппаратуру у пришедшей к нему съёмочной группы Пятого канала.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.