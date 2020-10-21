Лолита возвращается в "Суперстар"

Певица пожаловалась на то, что у неё прибавилось очень много работы в последнее время.

Но загруженный график вносит и приятные сюрпризы в ее жизнь. Например, среди новых направлений работы — хорошо забытый старый, добрый проект. Теперь звезда отечественного шоу-бизнеса совмещает съемки и концертную деятельнность.

"На НТВ стартанёт проект, который я вела 13 лет назад под названием "Суперстар".⁣⁣⠀Не имею право пока до премьеры рассказывать всё, что произойдёт в кадре, но поверьте, вам понравится.⁣⁣⠀Очень рекомендую молодому поколению, вам будет над чем подумать", — заинтриговала подписчиков Лолита.

Поклонники тепло встретили начинания певицы.