Доктор Комаровский приобщился к езде на гироборде

Доктор Комаровский не стал давать новых рекомендаций по воспитанию детей молодым родителям. Вместо этого он посвятил время своим внучатам.

Под их руководством дедушка забыл о медицинском образовании и решил попробовать что-то новое.

"Внуки приходили в гости к деду, который вернулся после морских странствий. Приобщали к сухопутной жизни — учили кататься на гироборде. Результаты, мягко говоря, средние…⁣" — скромно признался он на страничке в Instagram.

Судя по другим постам, доктор Комаровский любит проводить время в кругу семьи, уделяя большое внимание своему подрастающему поколению. На фото он крепко держится за руки внуков, которые помогают дедушке балансировать движение.