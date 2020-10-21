Доктор Комаровский не стал давать новых рекомендаций по воспитанию детей молодым родителям. Вместо этого он посвятил время своим внучатам.
Под их руководством дедушка забыл о медицинском образовании и решил попробовать что-то новое.
"Внуки приходили в гости к деду, который вернулся после морских странствий. Приобщали к сухопутной жизни — учили кататься на гироборде. Результаты, мягко говоря, средние…" — скромно признался он на страничке в Instagram.
Судя по другим постам, доктор Комаровский любит проводить время в кругу семьи, уделяя большое внимание своему подрастающему поколению. На фото он крепко держится за руки внуков, которые помогают дедушке балансировать движение.
"С таким дедом не пропадёшь! Повезло внучатам", — признались подписчики, глядя на новый снимок в соцсети.
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