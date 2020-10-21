Секс-символ девяностых поделилась в своем аккаунте в Instagram новым фото.
На этот раз там не было самой Памелы, но был запечатлен роскошный интерьер гостиной с ажурной, уходящей вверх лестницей.
"Скучаю по моему Малибу", — очень лаконично призналась актриса.
Просторная и светлая комната, за окном которой знойное лето, по-видимому, вызвала сильную ностальгию в душе Памелы. Мысли женщины, скорее всего, навеяла холодная и сырая осенняя погода.
Поклонники актрисы никак не прокомментировали этот сдержанный пост, но поставили ему большое количество "лайков", молчаливо поддерживая желание звезды девяностых.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.