Памела Андерсон хочет в Малибу

Секс-символ девяностых поделилась в своем аккаунте в Instagram новым фото.

На этот раз там не было самой Памелы, но был запечатлен роскошный интерьер гостиной с ажурной, уходящей вверх лестницей.

"Скучаю по моему Малибу", — очень лаконично призналась актриса.

Просторная и светлая комната, за окном которой знойное лето, по-видимому, вызвала сильную ностальгию в душе Памелы. Мысли женщины, скорее всего, навеяла холодная и сырая осенняя погода.

Поклонники актрисы никак не прокомментировали этот сдержанный пост, но поставили ему большое количество "лайков", молчаливо поддерживая желание звезды девяностых.