Дружинина призналась в тёплых чувствах к Фёдору Добронравову

Причина поступка крылась в проявлении дружеских чувств.

Главная женщина-режиссёр отечественного кинематографа поделилась коротким, но душевным видео на своей страничке в Instagram.

На нем Светлана Дружинина вместе с Фёдором Добронравовым и Анатолием Мукасеем. Актриса не скрывает своих чувств и крепко обнимает мужчину, пренебрегая социальным дистанцированием.

"Приятные и неожиданные встречи на #синелаб. Кстати дебют Феди Добронравова в кино состоялся в нашей картине #тайныдворцовыхпереворотов", — с ностальгией вспомнила Светлана Дружинина о начале карьеры своего коллеги.

Для зрителей, которые привыкли к комедийному амплуа Добронравова в "Сватах", это было неожиданным, но приятным событием, раскрывающим новые грани таланта актера.