Причина поступка крылась в проявлении дружеских чувств.
Главная женщина-режиссёр отечественного кинематографа поделилась коротким, но душевным видео на своей страничке в Instagram.
На нем Светлана Дружинина вместе с Фёдором Добронравовым и Анатолием Мукасеем. Актриса не скрывает своих чувств и крепко обнимает мужчину, пренебрегая социальным дистанцированием.
"Приятные и неожиданные встречи на #синелаб. Кстати дебют Феди Добронравова в кино состоялся в нашей картине #тайныдворцовыхпереворотов", — с ностальгией вспомнила Светлана Дружинина о начале карьеры своего коллеги.
Для зрителей, которые привыкли к комедийному амплуа Добронравова в "Сватах", это было неожиданным, но приятным событием, раскрывающим новые грани таланта актера.
"Здоровья и долгих лет жизни всем этим необыкновенно красивым людям", — умилились поклонники, глядя на теплые моменты неожиданной встречи творческих людей.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.