Юлия Савичева рассказала о герое новой песни

Певица поделилась своими размышлениями с подписчиками на страничке в Instagram.

Предметом обсуждения стала её новая песня "Доктор Хаус". Чтобы ответить на вопрос, каким она считает главного героя, Юлия подобрала очень много качеств и эпитетов.

"Для меня доктор Хаус — это человек, который является спасательным кругом в самых непонятных жизненных ситуациях. Но в то же время, доктор Хаус — это воплощение места, в котором ты очень хочешь оказаться, когда тебе непросто", — призналась подписчикам Савичева.

По мнению девушки, этим героем может быть поддерживающий супруг, друг или домочадец, а также просто уютное место, куда хочется сбежать от забот. Подписчики поддержали беседу, делясь своими размышлениями. Для кого-то это был просто герой одноимённого сериала, для кого-то супруг, а для кого-то даже Бог.