Певица опубликовала новое фото, отражающее её игривое настроение.
На нём Валерия катается на катере, придерживая соломенную шляпку на развевающихся волосах.
"Шляпа слетает, а я надвину, хоть и не по серпантину", — прокомментировала певица.
Признаем, что звезда отечественной эстрады очень хорошо выглядит, а ее летний образ дополняет светлое платье с цветочным принтом и крупные серьги.
"Какая летняя, энергичная, воздушная!" — бурно выразили свое восхищение подписчики Валерии в комментариях на её страничке в Instagram.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.