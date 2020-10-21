Валерия показала пример элегантности

Певица опубликовала новое фото, отражающее её игривое настроение.

На нём Валерия катается на катере, придерживая соломенную шляпку на развевающихся волосах.

"Шляпа слетает, а я надвину, хоть и не по серпантину", — прокомментировала певица.

Признаем, что звезда отечественной эстрады очень хорошо выглядит, а ее летний образ дополняет светлое платье с цветочным принтом и крупные серьги.