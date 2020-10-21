Сергей Безруков выразил соболезнования родственникам Ирины Скобцевой

Актёр с горечью воспринял новость о смерти своей коллеги Ирины Скобцевой.

Сергей Безруков с теплотой вспомнил о том, как работал с ней на одной съёмочной площадке.

"Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она — мою мать… Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной", — признался актер.

По мнению Сергея Витальевича ему было приятно работать с такой глубокой и талантливой актрисой. Он назвал роли Ирины Константиновны классикой отечественной кинематографии.

Свои воспоминания актер проиллюстрировал удивительно гармоничным кадром из фильма, раскрывающим всю суть героев.