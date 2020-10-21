Актёр с горечью воспринял новость о смерти своей коллеги Ирины Скобцевой.
Сергей Безруков с теплотой вспомнил о том, как работал с ней на одной съёмочной площадке.
"Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она — мою мать… Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной", — признался актер.
По мнению Сергея Витальевича ему было приятно работать с такой глубокой и талантливой актрисой. Он назвал роли Ирины Константиновны классикой отечественной кинематографии.
Свои воспоминания актер проиллюстрировал удивительно гармоничным кадром из фильма, раскрывающим всю суть героев.
"Уходят тихо из жизни элегантность, таланты, честь, достоинство, благородство!" — разделили с Безруковым печаль подписчики артиста.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.