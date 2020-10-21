Фитнес-тренер бросил беременную жену ради певицы Алексы

Бывшая жена звездного фитнес-тренера рассказала о том, как ее покинул супруг.

Девушка по имени Саша Сивкова в передаче на канале НТВ "Звезды сошлись" рассказала, что разрыв с мужем для нее стал полной неожиданностью.

Молодая женщина была на последних месяцах беременности, когда Вячеслав Дайчев внезапно пропал. О своем уходе из семьи тренер сообщил беременной супруге по телефону.

Сивкова была удивлена такому предательству, так как вечером накануне разрыва Вячеслав с нежностью целовал живот беременной супруги.

Дайчев ушел к финалистке "Фабрики звезд-4" Алексе. Певица уже похвасталась, что Вячеслав сделал ей предложение и она ответила ему согласием.

Саша Сивкова объяснила, что смирилась с уходом супруга. Ради сына, которому сейчас меньше года, она готова поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения. Дайчев к тому же помогает бывшей жене с малышом материально.