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В шоу "Холостяк" Тимати предложат "клона" Решетовой

 Поклонники шоу "Холостяк" готовятся увидеть эксперимент над Тимати. 

В шоу "Холостяк" Тимати предложат "клона" Решетовой

Организаторы шоу "Холостяк" очень вдумчиво подошли к вопросу выбора девушек для участия в проекте.

Одной из участниц стала потенциальная невеста по имени Елена Белкова.

Поклонники шоу Холостяк отметили, что девушка, которая собирается бороться за внимание рэпера Тимати, как две капли воды похожа на бывшую жену шоумена Анастасию Решетову. 

У девушек много общего - цвет глаз и волос. И Анастасия, и Елена являлись в разное время участницами конкурса "Мисс Россия".

Поклонники шоу спорят о том, как Тимати отреагирует на участницу, которая очень напоминает его бывшую супругу. 

Интернет пользователи вспомнили пародию на шоу " Холостяк" в исполнении Харламова.

Юморист, когда ему организовывали встречу с девушками, без раздумий отвергал тех, кто хоть чем-то напоминал ему экс-супругу. 

Поклонники рэпера предполагают, что он с интересом отнесется к девушке, которая подходит ему по типажу.

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