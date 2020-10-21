Филипп Киркоров не хочет больше знать Никаса Сафронова

О том, что между Филиппом Киркоровым и Никасом Сафроновым "пробежала кошка", стало известно на светском рауте мюзикла "Шахматы".

Никас Сафронов поздоровался с Филиппом Бедросовичем, однако тот не удостоил художника своим приветствием.

Сафронов поспешил выяснить, чем он заслужил такую немилость. Король российской эстрады упрекнул художника в том, что тот позволяет себе нелестно о нём отзываться. Сафронов поспешил разуверить певца в том, что он говорил о нём что-либо дурное.

Более того, художник поспешил сказать о Киркорове много уважительных слов.

"Не помню, чтобы я когда-либо что-то плохое говорил про Филиппа", — объяснил Сафронов.

Живописец предположил, что его слова или как-то переврали, или поняли неверно.

Никас сказал, что считает Киркорова гениальным артистом. Портрет Киркорова, который недавно написал Сафронов, по его словам, подарил Настасье Кински, так как именно это полотно больше всего приглянулось немецкой актрисе в доме художника.