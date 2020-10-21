Друзья потеряли Андрея Губина

Звезда 90-х не отвечает на звонки и сообщения друзей.

Певец, который вернулся в 2020 году на сцену после 15-летнего перерыва, снова пропал.

На этот раз музыкант пропал не только из медийного пространства, но из поля зрения тех, с кем он поддерживает отношений.

Знакомая Андрея Губина Юлия встревожена, так как певец уже долгое время не выходит на связь. Дверь в квартиру музыканта заперта.

Юлия уверяет, что такого с артистом раньше никогда не случалось. Женщина бьёт тревогу, потому что у неё есть подозрения, что с певцом "что-то происходит".

Тревогу подогревает информация о том, что у Губина имеются проблемы со здоровьем. Редкий недуг музыканта медики так и не смогли диагностировать. Сам певец жалуется на то, что у него сильно болит лицо.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.