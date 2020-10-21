"Какая пандемия?": Джигурда лобызал в губы пожилых фанаток Ефремова

Эпатажный артист возглавил группу пенсионерок, требующих даровать Ефремову свободу.

Заступиться за любимого артиста к зданию Мосгорсуда пришли пенсионерки, убеждённые в том, что Ефремова посадили в тюрьму ни за что. Женщины называли Ефремова "лучшим российским актёром современности" и требовали освободить его из-под стражи.

Перед тем как началось рассмотрение апелляционной жалобы, Никита Джигурда горячо поприветствовал группу поддержки актёра, состоящую в основном из пенсионерок. Эпатажный артист и пожилые женщины без медицинских масок обменялись приветствиями.

Никита Джигурда, который активно включился в дело защиты Михаила Ефремова, поощрил верных поклонниц актёра крепкими поцелуями.

В зал суда Джигурду, который назвал себя "ковид-диссидентом", не пустили, так как он вместо медицинской маски явился в противочумной.