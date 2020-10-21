Юрия Лозу обманул недобросовестный застройщик

Музыкант рассказал, что земля, на которой построен дом, находится под залогами и судами.

Дом композитора в подмосковном посёлке Балтия был построен около двадцати лет назад.

Юрий Лоза понадеялся на то, что застройщик уладит все вопросы, связанные с собственностью на землю. Спустя два десятилетия выяснилось, что дом построен на чужой земле.

Лоза с женой пытались в судебном порядке признать право собственности на участок, однако это им не удалось. Суд музыкант проиграл, однако намеревается продолжить судебные тяжбы.

Существует угроза, что появится настоящий собственник земли, который уже будет решать судьбу недвижимости певца.

"Проблемы не только у меня, но и у всего посёлка, который даже не внесён на карты", — объяснил Лоза.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент РФ Владимир Путин объявил Юрию Лозе благодарность.