Продюсер группы "На-На" присоединился к общему хору бедствующих артистов.
Как и многие деятели шоу-бизнеса, Алибасов предлагает посочувствовать в первую очередь рядовым артистам.
17 членов коллектива группы "На-На", по словам Алибасова, сейчас переживают тяжёлые времена. Оставшиеся без работы музыканты думают сейчас о том, как им выжить.
Продюсер рассказал, что послушно соблюдает режим самоизоляции, так как опасается заражения коронавирусом.
Бари Каримович объяснил, что в связи с пандемией прекратил профессиональную деятельность, поэтому ему приходится жить на сбережения, которые на исходе.
Шоумен рассказал, что финансовые дела его настолько плачевны, что скоро ему придется идти воровать.
"Ни у кого денег нет. Люди нищают", — Подытожил Бари Каримович.
Ранее "Правда.Ру" писала, что сын Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.