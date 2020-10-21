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"Придется идти воровать". Алибасов рассказал о финансовых трудностях

Продюсер группы "На-На" присоединился к общему хору бедствующих артистов.

"Придется идти воровать". Алибасов рассказал о финансовых трудностях

Как и многие деятели шоу-бизнеса, Алибасов предлагает посочувствовать в первую очередь рядовым артистам.

17 членов коллектива группы "На-На", по словам Алибасова, сейчас переживают тяжёлые времена. Оставшиеся без работы музыканты думают сейчас о том, как им выжить.

Продюсер рассказал, что послушно соблюдает режим самоизоляции, так как опасается заражения коронавирусом.

Бари Каримович объяснил, что в связи с пандемией прекратил профессиональную деятельность, поэтому ему приходится жить на сбережения, которые на исходе.

Шоумен рассказал, что финансовые дела его настолько плачевны, что скоро ему придется идти воровать.

"Ни у кого денег нет. Люди нищают", — Подытожил Бари Каримович.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сын Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной.

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