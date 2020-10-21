Гузеева раскритиковала женщину, пренебрегшую супружескими обязанностями

Ведущие передачи "Давай поженимся" снова обрушили свой гнев на нерадивых жён.

Лариса Гузеева выслушала историю потенциального жениха, пожарного по имени Игорь.

Мужчина пожаловался телесвахам, что развёлся с супругой из-за того, что та была недостаточно хорошей хозяйкой. Жених рассказал, что его бывшая жена отказывалась готовить ему еду и следить за порядком в доме.

Бывшая супруга пожарного ответила на эти обвинения тем, что работала наравне с мужем и считает, что обязанности по дому должны распределяться поровну между супругами.

Это признание вывело из себя Ларису Гузееву, которая раскритиковала позицию женщины.

Ведущая рассказала, что зарабатывала намного больше, чем её мужья, однако всегда оставалась бабой. Гузеева пояснила, что никакая нагрузка на работе не освобождает женщину от её прямых обязанностей.