Молодую супругу с двухлетней годовщиной свадьбы солист группы "Ленинград" поздравил по-мальчишески романтично.
В своём Instagram-аккаунте Сергей написал любимой игривые строки. В них он признаётся 32-летней супруге Ольге Абрамовой в любви. Певец рассказал, что начал это утро с флирта с женой.
В любовное стихотворение Шнуров втиснул слово "спирт". Им, по словам певца, заправлен фломастер, которым он написал супруге любовное послание.
Вместе пара уже два года. Разница в возрасте у супругов 15 лет. Отец Ольги Абрамовой, выпускницы МГУ, миллионер-металург. Мезальянсом брак Абрамовой и Шнура называть нет оснований, так как разница в возрасте у четы вполне допустимая, да и в финансовом плане девушка не уступает королю шоу-бизнеса Шнурову.
"Есть в этом поздравлении какой-то юношеский задор. Он бы еще на асфальте под окном написал: "Оля, я тебя люблю", — пишут поклонники певца.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.