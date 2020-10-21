Сергей Шнуров написал стихи жене, рифмуя слова "спирт и флирт"

Молодую супругу с двухлетней годовщиной свадьбы солист группы "Ленинград" поздравил по-мальчишески романтично.

В своём Instagram-аккаунте Сергей написал любимой игривые строки. В них он признаётся 32-летней супруге Ольге Абрамовой в любви. Певец рассказал, что начал это утро с флирта с женой.

В любовное стихотворение Шнуров втиснул слово "спирт". Им, по словам певца, заправлен фломастер, которым он написал супруге любовное послание.

Вместе пара уже два года. Разница в возрасте у супругов 15 лет. Отец Ольги Абрамовой, выпускницы МГУ, миллионер-металург. Мезальянсом брак Абрамовой и Шнура называть нет оснований, так как разница в возрасте у четы вполне допустимая, да и в финансовом плане девушка не уступает королю шоу-бизнеса Шнурову.