Садальский не поверил тому, что Асмус работает в театре за "гроши"

"Обезьяны в спектакле есть?": Садальский рассказал, от чего зависит зарплата актёра в театре.

Кристина Асмус в аккаунте Instagram рассказала о своём бескорыстии. Актриса объяснила, что меркантильные интересы у неё уходят на второй план, когда дело касается участия в интересных проектах.

Девушка поведала, что ей часто приходилось отказываться от выгодных предложений ради участия в театральных постановках.

Чтобы доказать своё равнодушие к финансовому вопросу, Кристина озвучила размер своего гонорара в театре. По словам актрисы, за свою сценическую работу она получает всего лишь 22 тысячи рублей в месяц.

Актёра Станислава Садальского удивила такая скромная заработная плата. Он предположил, что Асмус работает в театре на четверть ставки.

Садальский объяснил, что заработная плата актёра зависит от того, насколько он известен.

Зрители часто ходят смотреть на популярных актёров, которые делают спектаклю кассу. "Кассовые" артисты могут рассчитывать на щедрые гонорары.

Станислав Садальский назвал артистов, чьи имена могут способствовать популяризации спектакля, "обезьянами".

По его словам, зрители всегда интересуются: "Обезьяны в спектакле есть?".

Для того, чтобы спектакль имел аншлаг, по мнению Садальского, в постановке должны присутствовать как минимум две "обезьяны".