Юрия Лозу могут выселить из собственного особняка

Ещё 19 лет назад известный музыкант Юрий Лоза решил перебраться в Новую Ригу и обосновался там в элитном посёлке Балтия.

Однако компания-застройщик, которая возводила дом для звезды, оказалась мошенником. В итоге певец остался без документов на землю и долгие годы провёл в судебных разбирательствах. Лоза так и не смог доказать суду, что это его земля. Он проиграл все судебные процессы и фактически живёт на чужой земле.

Сейчас артист опасается, что в любой момент у его особняка может появится новый хозяин, который будет иметь право выселить его из жилища.