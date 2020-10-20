Мосгорсуд перенёс рассмотрение жалобы Ефремова

Мосгорсуд перенёс рассмотрение апелляции Михаила Ефремова на 22 октября. На первом заседании по жалобе актёра на приговор обсуждался вопрос выплаты компенсаций родственникам погибшего Сергея Захарова.

Напомним, адвокаты привезли 2,4 миллиона рублей прямо в зал суда и заявили о готовности передать их потерпевшей стороне. Адвокат родственников погибшего Александр Добровинский заявил, что потерпевшая сторона готова принять деньги от артиста.

Именно из-за этого вопроса заседание суда было перенесено. За отведённое время стороны должны окончательно решить вопрос с компенсацией и прийти к общему согласию.