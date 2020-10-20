Михалков рассказал, как по пьяни потерял "Оскара"

В 1994 году Никита Михалков удостоился "Оскара" за фильм "Утомлённые солнцем". Однако режиссёр так сильно напился, что забыл статуэтку в машине.

Сам Михалков признался, что несколько раз во время церемонии бегал в бар и пил виски, поскольку очень волновался, что не получит долгожданную награду.

Вернувшись домой с церемонии, он обнаружил, что статуэтки нет. Однако сам режиссёр не помнил, в каком автомобиле ехал. Через время награду всё-таки удалось вернуть.