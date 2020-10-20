Прокурор не верит в версию о давлении Пашаева на Ефремова

Эльман Пашаев не оказывал давление на своего подзащитного Михаила Ефремова. Такое мнение высказала прокурор Диана Галиуллина, которая присутствует на заседании Мосгорсуда во время рассмотрения жалобы актёра на приговор.

"Мы считаем категорически необоснованными доводы Ефремова о том, что адвокатом Пашаевым на него было оказано давление", — отметила прокурор.

Галиуллина напомнила, что когда Пашаева лишили статуса адвоката Ефремов посылал письма в его защиту и ни в чём не обвинял.