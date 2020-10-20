Певица Адель захотела стать телеведущей

Известная британская певица Адель сообщила подписчикам, что очень хочет попробовать себя в роли телеведущей. В ближайшее время артистка появится в эфире шоу Saturday Night Live в качестве его ведущей.

"Я ужасно взволнована и безумно напугана! Это будет мой первый подобный опыт! Я всегда этого хотела, поэтому закатаю рукава и полностью брошусь с головой в эту авантюру!" — написала Адель в социальных сетях.

Примечательно, что ранее Адель брала паузу в карьере и не записывала никаких песен. Вероятно певица думала о том, что ей делать дальше.