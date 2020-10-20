2,4 млн рублей принесли адвокаты Ефремова на заседание суда

Михаил Ефремов готов выплатить родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 2,4 миллиона рублей. Адвокаты артиста принесли всю сумму на заседание Мосгорсуда 20 октября.

Правозащитники предлагают передать компенсацию семье погибшего прямо в здании суда.

"Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", — сообщил адвокат актёра Петр Хархорин.

Ранее адвокат сообщал, что его подзащитный получил "исключительно положительную рекомендацию" от администрации московского СИЗО №5.