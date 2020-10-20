Михаил Ефремов готов выплатить родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 2,4 миллиона рублей. Адвокаты артиста принесли всю сумму на заседание Мосгорсуда 20 октября.
Правозащитники предлагают передать компенсацию семье погибшего прямо в здании суда.
"Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", — сообщил адвокат актёра Петр Хархорин.
Ранее адвокат сообщал, что его подзащитный получил "исключительно положительную рекомендацию" от администрации московского СИЗО №5.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.