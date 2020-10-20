Актёр Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, сейчас находится в московском СИЗО №5.
20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию, в которой артист просит смягчить ему наказание. Ефремов получил от администрации столичного СИЗО "исключительно положительную характеристику личности". Об этом рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.
"Администрация СИЗО выдала Ефремову исключительно положительную характеристику личности, я прошу уважаемый суд её приобщить", — отметил правозащитник.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.