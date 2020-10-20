Ефремов получил положительную характеристику от руководства СИЗО

Актёр Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, сейчас находится в московском СИЗО №5.

20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию, в которой артист просит смягчить ему наказание. Ефремов получил от администрации столичного СИЗО "исключительно положительную характеристику личности". Об этом рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.