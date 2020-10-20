Адвокаты Ефремова вели переговоры о примирении сторон с потерпевшими

После оглашения приговора Михаилу Ефремову он отказался от услуг Эльмана Пашаева и нанял себе новую команду адвокатов, во главе которых стал юрист Роман Филиппов.

От имени Ефремова в Мосгорсуд поступила жалоба на вынесенный ему приговор, в которой он обвинил своего бывшего защитника Пашаева в давлении и попросил суд смягчить ему приговор.

Рассмотрение апелляции назначено на 20 октября. Филиппов сообщил РИА "Новости", что защита актёра вела переговоры с потерпевшей стороной о примирении, однако о деталях и результатах этих переговоров он умолчал.