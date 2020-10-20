Прокуратура против смягчения приговора Ефремову

Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с просьбой не смягчать приговор Михаилу Ефремову, который был приговорён к восьми годам колонии общего режима.

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

"Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения", — сказано в сообщении.

Напомним, 20 октября Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляцию, которая поступила от Ефремова. Адвокаты актёра просят заменить ему срок на условный.