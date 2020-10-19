Любовница Тарзана осудила Королёву за попытки оправдать мужа

Актриса Анастасия Шульженко, которая якобы состояла в отношениях с Сергеем Глушко, раскритиковала жену стриптизёра Наташу Королёву за то, что она пытается оправдать измену своего супруга.

По её мнению, у Королёвой будут виноваты "проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки", но не она и её муж.

"Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки. СМИ виноваты? А я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом люди со звездой во лбу могут творить что угодно. А мне, простой смертной, что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить?" — написала Шульженко в Instagram.

Артистка напомнила, что не собиралась публично рассказывать о романе с Тарзаном, однако вынуждена была это сделать после того, как её обвинили в воровстве.