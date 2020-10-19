Отец Мэттью Макконахи умер во время секса с женой

Известный голливудский актёр Мэттью Макконахи признался, что его отец скончался во время секса с женой. Это произошло ещё в 1992 году, однако стало известно только сейчас из автобиографической книги артиста "Зелёные огни".

"Мне позвонила мама и сказала, что папа умер. У меня подкосились колени. Я не мог в это поверить. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы", — пишет Макконахи.

По словам актёра, у его родителей были непростые отношения. Они дважды разводились и трижды женились. Примечательно, что отец Макконахи всегда говорил, что хочет умереть в постели с женой.