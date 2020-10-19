Кристина Асмус назвала роль, за которую ей стыдно

Популярная актриса Кристина Асмус призналась, что в её фильмографии есть картины, за съёмки в которых ей по-настоящему стыдно.

Однако, это не фильм "Текст", который мог стать причиной развода артистки с Гариком Харламовым. Оказалось, что Асмус стыдится своей роли в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины".

Там актриса сыграла роль девушки, которая готова на всё за новый iPhone. Перед зрителями она предстала только в нижнем белье, но затем избавилась и от него. Картина вышла на экраны в 2013 году и не имела большого успеха, поэтому роль Асмус осталась незамеченной.