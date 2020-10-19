Бывшая жена Бондарчука хочет родить ребёнка новому мужу

Светлана Бондарчук только недавно вышла замуж за Сергея Харченко и уже заявила, что хочет родить ему детей. Причём она планирует родить двоих — мальчика и девочку.

"Наверное, будет логично, если помимо наших детей, которых у нас уже достаточное количество, еще будет наш общий ребёнок", — рассказала журналистка.

Поклонники Светланы допустили, что она будет вынуждена воспользоваться услугами суррогатной матери, поскольку рожать в её возрасте может быть опасно.