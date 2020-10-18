Рита Дакота купила две студии в Москве

Известная певица Рита Дакота рассказала подписчикам о покупке недвижимости в Москве. Артистка приобрела две квартиры с видом на Moscow City, чтобы сдавать их в аренду.

"За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажных студий, которые я теперь буду сдавать", — написала Дакота. "Начался этот путь к заветным ключам примерно два года назад, когда моя жизнь резко изменилась. Тогда я начала активно и с еще большим рвением изучать психологию, эзотерику, погрузилась в коучинг, личностный рост, тренинги и литературу", — добавила певица.

Развивая себя, артистка обнаружила, что больше всего боится остаться без средств на существование, поэтому решила найти прибыльный источник дохода.