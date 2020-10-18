Известный певец Лев Лещенко считает, что актёру Михаилу Ефремову не надо отменять тюремное заключение. Однако смягчить его должны, поскольку артист не опасен для общества и отправлять его в места лишения свободы на такой длительный период — бессмысленно.
"Я не думаю, что приговор будет отменен, но, мне кажется, что восемь лет немножко многовато. Он и так все прекрасно понимает и уже достаточно осознал. А наказание — что девять лет, что два года, что три — это одно и то же морально, психологически. Поэтому, я считаю, что это чрезмерное наказание. Понятно, что он публичный человек и все-таки очень много сделал для страны как актер, как личность", — утверждает Лещенко.
По мнению певца, сейчас для Ефремова уже нет разницы в сроке приговора, поскольку главный урок он уже усвоил.
"Тем более, что он уже все прошел, осознал и пережил — это уже травма на всю жизнь. Мне кажется, он не уголовник, поэтому надо смягчить наказание", — добавил Лещенко.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Сейчас актёр находится в столичном СИЗО № 5 и ожидает рассмотрения апелляции. В письме к суду артист признал вину и возложил ответственность за своё поведение в суде на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
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