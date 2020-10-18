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Лев Лещенко заявил, что приговор Михаилу Ефремову нужно смягчить

Известный певец Лев Лещенко считает, что актёру Михаилу Ефремову не надо отменять тюремное заключение. Однако смягчить его должны, поскольку артист не опасен для общества и отправлять его в места лишения свободы на такой длительный период — бессмысленно.

Лев Лещенко заявил, что приговор Михаилу Ефремову нужно смягчить

"Я не думаю, что приговор будет отменен, но, мне кажется, что восемь лет немножко многовато. Он и так все прекрасно понимает и уже достаточно осознал. А наказание — что девять лет, что два года, что три — это одно и то же морально, психологически. Поэтому, я считаю, что это чрезмерное наказание. Понятно, что он публичный человек и все-таки очень много сделал для страны как актер, как личность", — утверждает Лещенко.

По мнению певца, сейчас для Ефремова уже нет разницы в сроке приговора, поскольку главный урок он уже усвоил.

"Тем более, что он уже все прошел, осознал и пережил — это уже травма на всю жизнь. Мне кажется, он не уголовник, поэтому надо смягчить наказание", — добавил Лещенко.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Сейчас актёр находится в столичном СИЗО № 5 и ожидает рассмотрения апелляции. В письме к суду артист признал вину и возложил ответственность за своё поведение в суде на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

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