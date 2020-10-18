По словам актёра, все его накопления уже исчерпаны.
61-летний актёр воспитывает детей, один из которых — студент, другой — одиннадцатиклассник.
Причиной финансовых трудностей заслуженного артиста России стала отмена спектаклей, концертов, корпоративов из-за эпидемии коронавируса.
"Работы никакой нет и не предвидится", — говорит Стержаков.
Размер пенсии ветерана сцены составляет 17 тысяч рублей. Семью на такие деньги он содержать не может.
Актер, снявшийся в фильмах "Мусорщик", "Ночной дозор", "Доярка из Хацапетовки", "Две судьбы" с сожалением расстаётся со своей любимой дачей.
Домик у водохранилища он приобрёл, когда его дети были ещё маленькими. Теперь же приходится продавать дачное владение, чтобы как-то дотянуть до лучших времён.
Пандемия больно ударила по людям актёрской профессии. Тяжелее всего тем, кто не имеет накоплений "на чёрный день".
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.