Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами

По словам актёра, все его накопления уже исчерпаны.

61-летний актёр воспитывает детей, один из которых — студент, другой — одиннадцатиклассник.

Причиной финансовых трудностей заслуженного артиста России стала отмена спектаклей, концертов, корпоративов из-за эпидемии коронавируса.

"Работы никакой нет и не предвидится", — говорит Стержаков.

Размер пенсии ветерана сцены составляет 17 тысяч рублей. Семью на такие деньги он содержать не может.

Актер, снявшийся в фильмах "Мусорщик", "Ночной дозор", "Доярка из Хацапетовки", "Две судьбы" с сожалением расстаётся со своей любимой дачей.

Домик у водохранилища он приобрёл, когда его дети были ещё маленькими. Теперь же приходится продавать дачное владение, чтобы как-то дотянуть до лучших времён.

Пандемия больно ударила по людям актёрской профессии. Тяжелее всего тем, кто не имеет накоплений "на чёрный день".