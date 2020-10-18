Дима Билан снимает новый клип

Певец решил внести свою лепту в творческий урожай этой осени.

Трудоголик Билан вызвал сочувствие поклонников.

"Трек #биланdreams облачается в видеоконтент! Сегодня съёмки с 7 утра и до 5 утра!" — лаконично подписал свой пост в социальной сети Дима Билан, прибавив к нему сходящий с ума смайлик.

На фото он в спортивной одежде, ярким акцентом служат красные волосы певца. Они же придают его облику бунтарскую изюминку.

Подписчики посочувствовали насыщенному графику ночного хулигана.

"Мечты просто не даются. Сил вам и бодрости", — оформили они свои пожелания в комментариях.

Когда выйдет новый клип — неизвестно, но после такого поста поклонники будут ждать его с нетерпением.