Певец решил внести свою лепту в творческий урожай этой осени.
Трудоголик Билан вызвал сочувствие поклонников.
"Трек #биланdreams облачается в видеоконтент! Сегодня съёмки с 7 утра и до 5 утра!" — лаконично подписал свой пост в социальной сети Дима Билан, прибавив к нему сходящий с ума смайлик.
На фото он в спортивной одежде, ярким акцентом служат красные волосы певца. Они же придают его облику бунтарскую изюминку.
Подписчики посочувствовали насыщенному графику ночного хулигана.
"Мечты просто не даются. Сил вам и бодрости", — оформили они свои пожелания в комментариях.
Когда выйдет новый клип — неизвестно, но после такого поста поклонники будут ждать его с нетерпением.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.