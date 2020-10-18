Для съёмок нового клипа певице потребуется загореть.
Певица нашла отличное место для солнечных процедур. Валерия запечатлена на фоне тропических красот.
"Лёгкий загар мне не помешает для съёмок нового клипа. А как вы относитесь к солнечным ваннам? Избегаете солнца или наоборот?" — поинтересовалась Валерия.
К посту в своем аккаунте в Instagram она добавила фото, на котором в черном купальнике-бандо сидит у роскошного бассейна в окружении пальм. Несмотря на возраст, певица демонстрирует по-юношески стройную и соблазнительную фигуру.
Поклонники признались, что считают Валерию не только красавицей, но и умницей.
"Самый солнечный человек на нашей эстраде!" — прозвучало трогательное признание.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.