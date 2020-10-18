Валерия отправилась за загаром туда, где растут пальмы

Для съёмок нового клипа певице потребуется загореть.

Певица нашла отличное место для солнечных процедур. Валерия запечатлена на фоне тропических красот.

"Лёгкий загар мне не помешает для съёмок нового клипа. А как вы относитесь к солнечным ваннам? Избегаете солнца или наоборот?" — поинтересовалась Валерия.

К посту в своем аккаунте в Instagram она добавила фото, на котором в черном купальнике-бандо сидит у роскошного бассейна в окружении пальм. Несмотря на возраст, певица демонстрирует по-юношески стройную и соблазнительную фигуру.

Поклонники признались, что считают Валерию не только красавицей, но и умницей.