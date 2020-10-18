"Закон для всех": Пригожин о приговоре Ефремову

Известный продюсер Иосиф Пригожин не считает, что суд должен пересмотреть приговор Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее актёр обвинил в "жёстком" приговоре своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По мнению Пригожина, закон должен работать одинаково для всех, и Ефремов, как взрослый человек, прекрасно осознавал последствия езды в пьяном виде.

"Закон должен работать для всех, вне зависимости от того, артист ли это, политик, бизнесмен или спортсмен. Есть определенное правило: нельзя садиться пьяным за руль. Можно понять молодежь, когда она безбашенная, мозги еще не соображают. Но взрослый человек должен все осознавать. Он очень симпатичен мне как артист, но меня крайне возмутил адвокат, которого он нанял. Ефремов однозначно мог получить гораздо меньший срок и намного легче отделаться от той ситуации, в которой он оказался", — пояснил продюсер.

Также Пригожину не понравилось то, что Ефремов неоднократно пытался оправдаться и всерьёз пытался убедить суд, что в момент ДТП не он находился за рулём своего автомобиля. Более того, актёр отказался признавать вину в содеянном.