Сегодня главному "бригадиру" страны исполнилось 47 лет.
Свой день рождения актёр отмечает дома, радуясь наступившему выходному дню и вкусному подарку от коллег.
"Торт в виде ящика с рассадой из будущего спектакля "ДЯДЯ ВАНЯ"… Очень креативно! Спасибо, дорогие мои, хорррошие!" — восхитился Сергей Безруков полету фантазии своих соратников по сцене.
Судя по фото, подарком уже успели полакомиться младшие члены семьи.
Поклонники активно откликнулись на пост артиста, присоединившись в комментариях к тёплым словам поздравлений.
Сергея Витальевича горячо любят почитатели его актёрского таланта.
"Как хорошо, когда есть люди, которые могут пусть даже чуть-чуть сделать день другого немного счастливее", — прозвучали в этот день трогательные признания.
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Спасибо ТЕАТРУ за поздравление!!!😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣 Торт в виде ящика с рассадой из будущего спектакля «ДЯДЯ ВАНЯ»... Очень креативно!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Спасибо,Дорогие мои,Хорррошие! И всем,всем,всем СПАСИБО за добрые и тёплые слова! ТЕАТР ЖИВ!!!!! P.S. Сегодня у меня выходной)
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