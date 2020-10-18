Безруков получил на день рождения от коллег "ящик с рассадой"

Сегодня главному "бригадиру" страны исполнилось 47 лет.

Свой день рождения актёр отмечает дома, радуясь наступившему выходному дню и вкусному подарку от коллег.

"Торт в виде ящика с рассадой из будущего спектакля "ДЯДЯ ВАНЯ"… Очень креативно! Спасибо, дорогие мои, хорррошие!" — восхитился Сергей Безруков полету фантазии своих соратников по сцене.

Судя по фото, подарком уже успели полакомиться младшие члены семьи.

Поклонники активно откликнулись на пост артиста, присоединившись в комментариях к тёплым словам поздравлений.

Сергея Витальевича горячо любят почитатели его актёрского таланта.