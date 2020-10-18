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Владимир Епифанцев заявил, что не верит в коронавирус

Российский актёр Владимир Епифанцев сообщил, что не верит в пандемию коронавируса. По его мнению, россиян запугивают и они сами создают вокруг себя то, "чего нет".

Примечательно, что опасным недугом уже успели переболеть многие именитые звёзды. В их числе: Надежда Бабкина, Анита Цой, Эмин Агаларов, Лев Лещенко и другие.

"Если говорить конкретно об этом явлении, то я в него не верю! Люди страхами создают вокруг себя то, чего не существует", — утверждает Епифанцев.

Напомним, ранее стало известно, как от коронавируса защищают президента России Владимира Путина. Сейчас с президентом работают только "личники", а все, кому предстоит встретиться с главой государства, проходят двухнедельную самоизоляцию.

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