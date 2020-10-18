Певца сразила коварная осенняя погода, вызвав проблемы со здоровьем.
"Первый раз за два года организм дал сбой, приболел. Да, этому тоже есть место быть. Не всегда же делиться только хорошими новостями. Но лишь дабы в очередной раз вам сказать и напомнить — берегите себя", — написал в своем аккаунте в Instagram Денис Клявер, посоветовав подписчикам одеваться теплее и пить горячие напитки.
Стоит только удивиться, какой крепкий иммунитет у экс-солиста "Чай вдвоем" и пожелать ему скорейшего выздоровления. Примерно такие мысли выразили поклонники Дениса.
"Это очень страшно и непривычно — долго лежать", — делились своими наблюдениями его "коллеги по несчастью", также подхватившие простуду.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.