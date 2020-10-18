Певца сразила коварная осенняя погода, вызвав проблемы со здоровьем.

"Первый раз за два года организм дал сбой, приболел. Да, этому тоже есть место быть. Не всегда же делиться только хорошими новостями. Но лишь дабы в очередной раз вам сказать и напомнить — берегите себя", — написал в своем аккаунте в Instagram Денис Клявер, посоветовав подписчикам одеваться теплее и пить горячие напитки.